Nova ponte entre Tramandaí e Imbé deve iniciar obra ainda em 2025 | Conversa Cruzadas

Na sua 28ª edição, o Planeta Atlântida acontece nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Em um ano marcado pela superação no Estado, a proposta do maior evento de música do sul do Brasil é exaltar a força, a união e a resiliência dos gaúchos e as diferentes gerações que se encontram a cada ano na Saba, na praia de Atlântida. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (30), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini, o prefeito de Imbé e presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (AMLINORTE), Ique Vedovato, e a diretora-executiva de Marketing do Grupo RBS e head do Planeta Atlântida, Caroline Torma, para debater sobre como festivais e grandes shows podem acelerar o turismo do Rio Grande do Sul.