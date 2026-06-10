Nova pesquisa Quaest para presidente mostra cenário eleitoral de junho | Gaúcha Atualidade

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% das intenções de voto contra 38% do senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 29%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 5 a 8 de junho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-07661/2026.