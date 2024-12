Onze anos após primeira fase da operação Leite Compen$ado, engenheiro volta a ser preso em apuração sobre adulteração do produto. Nesta etapa da ofensiva, foco principal é uma empresa no Vale do Paranhana. MP apurou que segue o esquema de fraude com adição de soda cáustica e água oxigenada. Quatro pessoas foram detidas.