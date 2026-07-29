No RS, municípios sofrem com inundações e quedas de granizo

O Rio Grande do Sul tem ao menos seis rios acima da cota de inundação em 10 municípios nesta quarta-feira (29). Mais de 48 mil clientes estão sem energia elétrica, conforme os painéis de monitoramentos das concessionárias.

O acúmulo de chuva provocou alagamentos em municípios do Vale do Paranhana, como Rolante, Três Coroas e Igrejinha. Famílias precisaram deixar as suas casas e buscar abrigo em algumas localidades.

Durante a madrugada, uma forte chuva de granizo atingiu diferentes municípios da Serra, principalmente na Região das Hortênsias. Até o momento, não há registro de feridos, mas houve danos materiais — o gelo destruiu parte de uma igreja e danificou uma escola em Mato Perso, no interior de Flores da Cunha.