A chuva no Rio Grande do Sul continua aumentando o nível de rios e causando alagamentos em cidades no interior do Estado. O ritmo de aumento do Rio Caí, em São Sebastião do Caí, começou a estabilizar. Na última medição foram 12 centímetros de aumento, chegando a 12,76 metros. A cota de inundação é de 10,5 metros.