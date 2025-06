Nível do Guaíba estável, infiltração no dique do Sarandi e mais chuva prevista para o Rio Grande do Sul

O nível do Guaíba está estável e segue acima da cota de alerta. Na manhã desta quinta-feira (26), a medição no Cais Mauá marcou 2m98cm – apenas dois centímetros abaixo da cota de inundação no ponto. Na Zona Norte, o dique do bairro Sarandi sofreu um vazamento ontem (25) em razão de uma infiltração. A situação assustou moradores, já que a estrutura rompeu-se no ano passado, provocando o alagamento da região. O número de mortos em razão da forte chuva no Rio Grande do Sul subiu para cinco, com o novo óbito registrado em Vera Cruz. Nos próximos dias, mais chuva deve chegar ao Estado, o que pode intensificar os alagamentos.