NIMESULIDA: por que medicamento é PROIBIDO em outros países e não no Brasil? | Conversas Cruzadas

Capaz de aliviar dor, febre e inflamação, a nimesulida foi o quarto medicamento mais vendido no Brasil em 2024, segundo levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos). No entanto, o remédio possui uma lista de efeitos colaterais que podem afetar algumas pessoas, principalmente aquelas que já têm complicações nos rins ou no fígado. Segundo o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro (CRF/RJ), a nimesulida nunca teve permissão para ser comercializada no Reino Unido e na Alemanha. Em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Suécia, Holanda, Bélgica e Espanha, por exemplo, foi retirada de circulação. Em 2007, o Conselho Irlandês de Medicamentos proibiu a venda do remédio ao constatar casos de insuficiência hepática que necessitaram de transplante após o tratamento oral com nimesulida. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (18), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF-RS), Giovana Ranquetat, a médica gastroenterologista e conselheira do Cremers, Carine Leite, a coordenadora do Serviço de Gerenciamento Epidemiológico e de Risco (SEGER) e Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Ernesto Dornelles, ⁠Cinthia Vieira, e o chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ⁠Charles Lubianca Kohem, para debater se a nimesulida, remédio proibido em diversos países, é perigosa.