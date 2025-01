Em entrevista exclusiva à rádio Gaúcha, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) falou sobre o vídeo viral que publicou em suas redes sociais falando sobre o Pix. No vídeo, com mais de 290 milhões de visualizações, o deputado questiona a medida anunciada e revogada pelo governo federal, anunciando mudança na fiscalização do Pix e de outras movimentações bancárias.