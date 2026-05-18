Neymar deve ser convocado para a Copa do Mundo? Kelly Matos e Paulo Germano opinam

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (18) a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O evento acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e a principal discussão gira em torno de Neymar: mesmo após lesões recentes e polêmicas fora de campo, o jogador do Santos deve estar na lista? No Timeline, os apresentadores Kelly Matos e Paulo Germano e os repórteres esportivos Rodrigo Oliveira e Eduardo Gabardo opinaram sobre o tema.