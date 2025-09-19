Nenhum de Nós, cerveja artesanal e Porto Alegre: as histórias de Sady Homrich | Perimetral Podcast

No novo episódio do Perimetral Podcast recebemos Sady Homrich, baterista da banda Nenhum de Nós e referência no universo da cerveja artesanal. Ele relembra a formação da banda em Porto Alegre, os bastidores do sucesso e fala sobre como a amizade foi essencial para manter o grupo unido por quatro décadas. Sady também compartilha sua trajetória como engenheiro químico e cervejeiro, desde as primeiras experiências caseiras nos anos 80 até se tornar jurado de grandes concursos internacionais. No papo, ainda reflete sobre a cena do rock gaúcho, a evolução da cerveja artesanal no Brasil e o projeto Degustação Acústica, que une música e cerveja.