Nem vinho, nem chope: cerveja de uva reúne aroma e refrescância

A produção de cerveja de uva ganha espaço entre as agroindústrias do Rio Grande do Sul pela diversidade da cultura no Estado. São quase 200 variedades cultivadas, de americanas a híbridas e viníferas. Mais de 16 mil propriedades se dedicam à fruta. Diferente da cerveja tradicional e do popular chope de vinho, a bebida se destaca pela refrescância e pelo aroma característico da uva.