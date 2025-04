Nasi, do Ira!, fala sobre polêmica envolvendo cancelamos de shows no RS

Em entrevista ao Timeline desta segunda-feira (14), o vocalista do Ira!, Nasi, falou sobre o show em Minas Gerais que deu origem a polêmica envolvendo a banda e apoiadores da anistia aos investigados do dia 8 de janeiro. Após o episódio, o grupo teve apresentações canceladas no sul do país – mas a de Porto Alegre se manteve. 👉 Durante conversa com Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano, Nasi disse ainda que os fãs das cidades que tiveram os shows cancelados ganharão um “mimo” da banda se estiverem na apresentação que ocorrerá em novembro, em Porto Alegre.