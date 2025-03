Depois de oito anos na fila, e com uma sequência de sete taças do Grêmio, o Inter deu um passo importante para voltar a conquistar o título do Gauchão. A vitória por 2 a 0 neste sábado (8) na Arena, no Gre-Nal 445, coloca o clube próximo da 46ª conquista do Estadual. Resultado construído em uma tarde de eficiência e brilho de Alan Patrick. Carbonero e o camisa 10 colorado marcaram os gols da partida.