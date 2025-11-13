"Não há irregularidade": ex-prefeito de Lajeado é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Lamaçal. O objetivo é apurar desvio de recursos públicos federais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassados à administração municipal de Lajeado, no Vale do Taquari, em razão da enchente ocorrida em maio de 2024.