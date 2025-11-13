"Não há irregularidade": ex-prefeito de Lajeado é alvo de operação da Polícia Federal

Sexta-feira, 14 de nov de 2025
A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Lamaçal. O objetivo é apurar desvio de recursos públicos federais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassados à administração municipal de Lajeado, no Vale do Taquari, em razão da enchente ocorrida em maio de 2024.
Um dos alvos é Marcelo Caumo, que foi prefeito do município entre 2017 e 2024. São investigados contratos da gestão dele enquanto ele era prefeito, firmados após a enchente do ano passado. Marcelo Caumo é o atual secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do governo do Rio Grande do Sul.