"Não devia ter divulgado", diz Valdemar sobre vídeo compartilhado por Michelle Bolsonaro | Gaúcha Atualidade

O Gaúcha Atualidade conversou com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a crise envolvendo a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Na última semana, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou um vídeo sugerindo que o senador teria participado de festas privadas com Daniel Vorcaro. Na entrevista, Valdemar afirma que Michelle "fez muito mal" ao compartilhar o vídeo de Anthony Garotinho, diz que a crise está superada e explica por que acredita que não haverá novas revelações envolvendo sobre a participação de Flávio no Caso Master.