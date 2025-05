NAMING RIGHTS: vereadores discutem PL que cede nome de espaços públicos de POA | Conversas Cruzadas

Tramita na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto de lei que estabelece regras para a cessão onerosa do direito de denominação de eventos e equipamentos públicos municipais, conhecido como naming rights. A proposta, de autoria do vereador Fabiano Rheinheimer (PL), permitirá que empresas ou pessoas físicas adotem espaços públicos ou eventos, invistam neles e coloquem seus nomes, junto ao original, por um período determinado. O texto estabelece que os direitos poderão ser transferidos por meio de concessão ou parcerias público-privadas (PPPs). A prefeitura ficará responsável por informar o prazo de vigência, o valor da cessão e os encargos da cessionária relacionados à requalificação do espaço. O projeto abrange diversos tipos de equipamentos públicos, incluindo parques, ginásios e postos de saúde, e proíbe a utilização de nomes com conotação político-partidária, religiosa ou ideológica. Recentemente, outros parlamentares solicitaram a inclusão de vetos a nomes relacionados a casas de apostas, as chamadas bets, e de conteúdo adulto. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (27), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o vereador de Porto Alegre (PL) e autor do PL, Fabiano Rheinheimer, e o vereador de Porto Alegre (PCdoB), Giovani Culau, para debater se Porto Alegre deveria ceder naming rights de espaços públicos.