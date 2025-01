No início da tarde desta segunda-feira (27), Paola Muller, 32 anos, foi morta a tiros em São Francisco de Assis, na fronteira oeste do Estado. Segundo a Polícia Civil, o homem apontado como o autor foi identificado como Alan Rodrigues da Silva, 26 anos, ex-companheiro de Paola e que tinha um filho de seis anos com a vítima. Ele está foragido.