MULTAS a FLANELINHAS caem a quase ZERO em 5 anos: LEI que proíbe não funciona? | Conversas Cruzadas

Há cinco anos, Porto Alegre tem uma lei que proíbe guardadores de carros de atuarem. Porém, um flanelinha está protegido pela Justiça. Em 2021, ele obteve decisão favorável do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública. O guardador ganhou o direito de seguir atuando até que a profissão seja efetivamente extinta, em âmbito federal. A lei de Porto Alegre estabelece que, em caso de descumprimento, quem for flagrado cobrando pelo serviço de cuidar de veículos estacionados na rua é multado em R$ 300, ou em R$ 600 se houver reincidência. Desde então, 491 flanelinhas já foram autuados pela Guarda Municipal na Capital. A proibição da atividade foi a saída encontrada para tentar evitar os achaques feitos por flanelinhas. Em 2021, a prefeitura informava que, das mil pessoas atuantes no setor na Capital, apenas 99 estavam sindicalizadas e, portanto, aptas a trabalhar legalmente. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (6), sob o comando do apresentador Gabriel Jacobsen, recebe ao vivo o comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, Marcelo Nascimento, o presidente do Sindicato dos Guardadores de Automóveis de Porto Alegre (Sgapa), Júlio Moura, para debater como resolver o problema dos flanelinhas em Porto Alegre.