Mulher no campo é Bem+ Agro

A presença das mulheres nos negócios do campo gaúcho vem aumentando ano a ano e ganhando protagonismo. As feiras, por exemplo, uma importante forma de geração de renda para as agroindústrias, são comandadas, em sua maioria, por mulheres. Já nas cooperativas ligadas ao agro, as mulheres são 22% dos associados. O Bem+ Agro visitou uma propriedade em Gramado, na Serra, onde uma professora aposentada decidiu não parar de trabalhar e abriu um café colonial. Toda a família trabalha no Caffe Della Nonna, mas o comando é de Zulmira Foss, matriarca da família.