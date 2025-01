Mulher fica sem luz por dias e protesta trabalhando em agência da companhia de energia

Em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a professora Neli Miotto procurou pessoalmente uma agência da CEEE Equatorial pedindo ajuda para seguir trabalhando. Afetada pelo temporal da última quarta-feira (1º) e sem retorno do serviço até o início da tarde de sexta (3), ela disse aos atendentes que, sem energia em casa, precisava permanecer na sede da empresa para poder ligar o notebook e cumprir as obrigações de forma remota. Neli só deixou a agência perto das 17h, após a CEEE religar a energia da casa onde ela mora. No programa Timeline desta terça-feira (7) ela contou como foi a situação.