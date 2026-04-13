Mulher é sufocada e leva chute na cabeça de segurança de festa em Porto Alegre | Timeline

Uma mulher foi agredida por seguranças durante uma festa eletrônica que ocorreu na madrugada do dia 29 de março na zona norte de Porto Alegre. Um vídeo mostra o momento em que ela é imobilizada no chão, com o pescoço pressionado, e, em seguida, recebe um chute na cabeça. O caso foi registrado pela Brigada Militar como lesão corporal leve, que confeccionou um termo circunstanciado e não levou a segurança para uma delegacia. Em entrevista ao programa Timeline desta segunda-feira (13), a vítima, Amanda Haupenthal, detalhou o ocorrido.