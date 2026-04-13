Mulher é sufocada e leva chute na cabeça de segurança de festa em Porto Alegre | Timeline

Quinta-feira, 16 de abr de 2026
Uma mulher foi agredida por seguranças durante uma festa eletrônica que ocorreu na madrugada do dia 29 de março na zona norte de Porto Alegre. Um vídeo mostra o momento em que ela é imobilizada no chão, com o pescoço pressionado, e, em seguida, recebe um chute na cabeça. O caso foi registrado pela Brigada Militar como lesão corporal leve, que confeccionou um termo circunstanciado e não levou a segurança para uma delegacia. Em entrevista ao programa Timeline desta segunda-feira (13), a vítima, Amanda Haupenthal, detalhou o ocorrido.