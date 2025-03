Mulher é atingida por carregamento de leite condensado em supermercado de Canoas

Uma mulher foi hospitalizada após ser atingida por um carregamento de leite condensado em um supermercado da rede Via Atacadista, no bairro Mathias Velho, em Canoas, no final da tarde de domingo (9). Em um vídeo publicado nas redes sociais, um funcionário é visto operando uma empilhadeira com o carregamento, que acabou tombando sobre a mulher. Ela foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas. Segundo a Polícia Civil, será instaurado um inquérito para apurar se houve imperícia de funcionário no manuseio de empilhadeira.