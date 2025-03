Uma mulher foi hospitalizada após ser atingida por uma carga de leite condensado na loja do Via Atacadista, no bairro Mathias Velho, em Canoas. Até a manhã desta quarta-feira (12), não havia informações sobre o estado de saúde da cliente. Segundo o delegado Marco Antonio Arruda Guns, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Canoas, será instaurado um inquérito para apurar se houve imperícia no manuseio da máquina.