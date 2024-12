O técnico Renato Portaluppi, o vice de futebol Antonio Brum, os assistentes Marcelo Salles e Alexandre Mendes são alguns dos nomes que se despediram do Grêmio. O "Sala de Redação" desta terça (10) discutiu as mudanças internas que o presidente Alberto Guerra precisará fazer, além da reestruturação do elenco. Assista no trecho!