O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do RS, e a 8ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre realizam nesta terça-feira (25) uma ação contra fraudes envolvendo atestados e laudos médicos. Os documentos são utilizados em processos para induzir magistrados ao erro na concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária a apenados de alta periculosidade e líderes de facções criminosas.