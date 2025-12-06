Motorista de automóvel morre após acidente entre carro e caminhão na RS-118, em Viamão (RS) | SuperSábado

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (6). O choque entre uma carreta e um automóvel ocorreu no quilômetro 33 da RS-118, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Também foi identificada a mulher que morreu em acidente entre van e caminhão na BR-386, em Soledade, no norte do Estado. O acidente foi por volta das 23h de sexta-feira (5) no km 237. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van transportava estudantes de uma escola de Iraí, que voltavam de uma excursão em Capão da Canoa. O grupo havia visitado um parque aquático do Litoral Norte.