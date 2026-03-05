Morte do Sicário, menções a Moraes e novas revelações do caso Master | Andei Pensando | 05/03/2026

No episódio desta quinta-feira (05), Gabriel Wainer se aprofunda no escândalo do Banco Master, que ganhou novos contornos após a apreensão do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. As mensagens revelam uma trama que mistura ameaças, intimidação, influências políticas, acessos privilegiados, contratos milionários e encontros com figuras centrais da República. O caso ganhou dimensão ainda maior com a morte de Luiz Phillipi Mourão, o “Sicário”, dentro de uma cela da Polícia Federal menos de 24 horas após ser preso.