Morte da brasileira Juliana Marins em vulcão na Indonésia poderia ser evitada? | Conversas Cruzadas

A turista brasileira Juliana Marins, que sofreu queda durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, foi encontrada morta na última terça-feira (24). Ainda na última semana, uma acidente de balão em Praia Grande matou oito pessoas. Esses fatos levantam um questionamento: o turismo de aventura é realmente seguro? Nesta edição do Conversas Cruzadas, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe, ao vivo, Ricardo Lima — organizador de eventos de balonismo — e Rafael Caon — integrante da Associação Gaúcha de Montanhismo, instrutor e guia profissional pela Grimper Montanhismo — para debater o os riscos do turismo de aventura.