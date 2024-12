Único governador negro eleito da história do Rio Grande do Sul, Alceu de Deus Collares morreu às 2h40min desta terça-feira (24), aos 97 anos. Vítima de pneumonia, ele estava internado desde segunda-feira (16) no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Há oito anos, o ex-governador foi diagnosticado com enfisema pulmonar.