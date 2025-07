O advogado e professor de Direito Penal da PUCRS, Marcelo Peruchin, analisa a atuação do ministro Alexandre de Moraes no caso envolvendo a presença de Jair Bolsonaro nas redes. Em entrevista ao Atualidade, Peruchin comenta se houve exagero ou extrapolação por parte do STF ao impor um ultimato ao ex-presidente. Assista à análise completa.