MORAES decreta PRISÃO DOMICILIAR de JAIR BOLSONARO | Conversas Cruzadas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou na tarde desta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal (PF) realizou buscas na casa de Bolsonaro e um celular foi apreendido. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (4), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o economista, advogado e professor de Direito da Unisinos, Manoel Neubarth Trindade, e o professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle, Fabrício Pontin.