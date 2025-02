MORAES dá bronca em MAURO CID durante DELAÇÃO PREMIADA: abuso de poder? | Conversas Cruzadas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou, nesta terça-feira (18), o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado. A denúncia aponta que Bolsonaro e aliados teriam cometido cinco crimes: tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito; golpe de estado; organização criminosa armada; dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado. Após a PGR oferecer a denúncia, o caso será enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF), e depois analisado pela Primeira Turma da Corte. Caso a denúncia seja aceita pelo STF, Bolsonaro se tornará réu e passará a responder a um processo penal no tribunal. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (20), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o deputado federal (PL-RS), Ubiratan Antunes Sanderson, e o deputado federal (PSOL-RJ), ⁠Chico Alencar, para debater se a delação de Mauro Cid e denúncia de Bolsonaro enfraquecem a direita.