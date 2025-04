Família vive há dois meses em casa recém-construída em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, mas ainda não dispõe de energia e água encanada. Maicon Alves Pereira perdeu a casa na enchente de maio de 2024, comprou lote e construiu nova moradia, onde mora com a esposa e o filho, enfrentando a falta dos serviços.