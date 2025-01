Grupo de moradores do bairro Sarandi bloqueou parcialmente, por cerca de duas horas, o quilômetro 89 da freeway, em Porto Alegre, neste começo de noite de sexta-feira (24). A manifestação, no sentido Litoral Norte, começou por volta das 18h e terminou pouco antes das 20h. A manifestação, que fechou uma das quatro faixas neste sentido da rodovia, foi realizada por pelo menos uma centena de moradores que serão afetados pelas obras de readequação do dique que protege o bairro de inundações.