Uma mulher foi atacada por um cachorro da raça pit-bull na tarde desta terça-feira (21), no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Ela está sendo tratada no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Moradores relatam que episódios semelhantes são recorrentes na região. No vídeo disponibilizado pelos residentes no bairro, é possível ver dois pit-bulls soltos pela via.