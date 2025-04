MONSTRINHOS DE VOLTA? Autoridades elogiam campanha de proteção de crianças no RS |Conversas Cruzadas

Zero Hora mapeou e analisou 153 casos em que vítimas de até 12 anos foram assassinadas no Rio Grande do Sul ao longo da última década. Dos mortos, ao menos 70 tiveram as vidas encerradas pelos próprios pais, conforme as investigações. As mães foram as que mais mataram, com 41 crimes, seguidas pelos pais, com 18. Em 11 mortes, pai e mãe são indicados como autores. O total é ainda maior quando se incluem padrastos e madrastas, responsáveis por 19 assassinatos. Outros familiares teriam sido autores em, ao menos, nove casos. A análise dos casos traz outro fator alarmante, indicando ainda que a maior parte das crianças foi vitimada no local onde deveria estar protegida: a própria casa. Das vítimas, 111 foram assassinadas em suas residências. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (9), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a repórter da Zero Hora, Letícia Mendes, a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do MPRS, Cristiane Corrales, o delegado diretor do Departamento de Proteção dos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do RS, Christian Nedel, e o psiquiatra da Infância e Adolescência, Alceu Gomes, para debater o mapeamento que identificou que a maior parte das crianças assassinadas no RS na última década foi morta dentro de casa e pelos próprios pais.