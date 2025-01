A noite de Gauchão desta quarta-feira (29) no Vale do Sinos teve o protagonismo do sotaque espanhol do Grêmio. Comandado por Arezo e Monsalve, o Tricolor não deu chances ao Monsoon e venceu por 3 a 0 a partida no Estádio do Vale. O centroavante uruguaio marcou duas vezes, e André Henrique fez o terceiro no confronto válido pela terceira rodada do Estadual. Com sete pontos após três rodadas, o Grêmio lidera o Grupo A com cinco pontos a mais do que o Guarany de Bagé e o São José.