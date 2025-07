MOEDA ÚNICA do MERCOSUL: ideia melhoraria economia de Brasil e Argentina? | Conversas Cruzadas

Com Javier Milei como anfitrião, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu oficialmente a presidência do Mercosul nesta quinta-feira (3) em cerimônia realizada em Buenos Aires, na Argentina. Em seu primeiro discurso, o brasileiro elencou as cinco pautas que serão as suas prioridades: fortalecimento do comércio entre os países do bloco e com parceiros externos, enfrentamento da mudança do clima e promoção da transição energética, desenvolvimento tecnológico, combate ao crime organizado, e promoção dos direitos dos cidadãos dos países-membros. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (3), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo o professor de Relações Internacionais da Unisinos, Cícero Krupp, e o economista associado do IEE, fundador e diretor da Musa Capital, Gustavo Machado, para debater se com Lula na presidência do Mercosul, o Brasil tem mais protagonismo.