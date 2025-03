Ponto turístico e de fé no Vale do Taquari, o Cristo Protetor de Encantado foi palco de uma missa pela saúde do papa Francisco na tarde de quinta-feira (28). A celebração foi conduzida pelo padre Genoir Pieta, da Paróquia São Pedro. A celebração começou por volta das 18h. No altar sagrado, ficou exposto um fragmento da mão direita da estátua que foi abençoado por Francisco em agosto de 2023, no Vaticano.