Miss Universe RS 2026

No último domingo (25), o Teatro da Amrigs recebeu o Miss Universe Rio Grande do Sul, evento que escolhe a representante do Estado na etapa nacional do concurso. A candidata de Soledade, Júlia Guerra, foi a grande vencedora da noite. 👸 Com 35 anos, a miss sonha em fundar uma organização sem fins lucrativos voltada ao desenvolvimento cultural e social de crianças em situação de vulnerabilidade. ▶️ Confira no vídeo como foi a noite!



