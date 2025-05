Ministra do Meio Ambiente abandonou a Comissão de Infraestrutura do Senado na terça-feira, após discussão com os parlamentares Omar Aziz (PSD-AM), Marcos Rogério (PL-RO) e Plínio Valério (PSDB-AM). Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta manhã (28), Marina afirmou que o episódio foi "um verdadeiro festival de agressões e falta de respeito".