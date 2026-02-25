Ministra Carmen Lúcia DESABAFA no caso MARIELLE FRANCO: raio-x da sociedade? | Conversas Cruzadas

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou hoje (25), por unanimidade, os irmãos Brazão como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, crime ocorrido em março de 2018, no Rio de Janeiro. O relator, ministro Alexandre de Moraes, apontou a existência de organização criminosa armada envolvendo agentes públicos e confirmou a responsabilização de outros réus por participação no esquema, incluindo monitoramento, fornecimento de arma e tentativa de obstrução de Justiça. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (25), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo a cientista política e professora de Relações Internacionais da UFRGS Tatiana Vargas-Maia, a professora de Direito Penal e Criminologia da UFRGS Vanessa Chiari e a advogada e especialista em direito das mulheres Gabriela Souza, para debater o julgamento do Caso Marielle e os recados à democracia brasileira.