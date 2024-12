Mais de 11 anos após a primeira ação, o Ministério Público (MP) voltou a descobrir esquema de fraude e adulteração no leite com soda cáustica e água oxigenada. A 13ª etapa da Operação Leite Compensado foi realizada na manhã desta quarta-feira (11), tendo como alvo principal uma empresa de Taquara, no Vale do Paranhana. Seis pessoas foram presas.