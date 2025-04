Milhares de fiéis participam do funeral do Papa Francisco

O velório do papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21), aos 88 anos, começou nesta quarta (23). Os fiéis foram liberados para dar adeus ao pontífice argentino, na Basílica de São Pedro, e terão até sexta (25) para prestar as últimas homenagens. Pela primeira vez em mais de um século, o Papa será enterrado fora do Vaticano — o local escolhido é a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 pontífices. O enviado especial do Grupo RBS Rodrigo Lopes acompanha o velório e a repercussão da morte do papa Francisco direto do Vaticano.