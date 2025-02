Milei será investigado na Argentina pelo caso 'criptogate'

A justiça federal da Argentina investigará se o presidente do país, Javier Milei, cometeu crime ao promover em suas redes sociais uma criptomoeda que colapsou horas após seu lançamento. Milei se viu no centro da polêmica após anunciar na sexta-feira (14), na rede social X, um projeto para financiar empresas locais, incluindo um link que encaminhava para um contrato digital de compra de uma criptomoeda criada no mesmo dia. No programa Timeline desta terça-feira (18), o professor de Economia e comentarista da GloboNews Daniel Sousa explicou o caso.