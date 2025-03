MIKEY MADISON x FERNANDA TORRES x DEMI MOORE: quem realmente merecia o Oscar? | Conversas Cruzadas

Era clima de Copa do Mundo, e o resultado fez o Brasil vibrar como quando o italiano Roberto Baggio perdeu aquele pênalti em 1994. Explosões de gritos e abraços se espalharam pelo país justamente em meio ao Carnaval. Ainda Estou Aqui fez história neste domingo (2) e conquistou o Oscar de melhor filme internacional. Além da categoria vencedora, Ainda Estou Aqui concorria para melhor atriz, com Fernanda Torres, e melhor filme. No entanto, a estatueta de atuação ficou com Mikey Madison, por Anora — longa que também foi contemplado com o prêmio máximo da Academia. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (3), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo o colunista de cinema da Zero Hora e Rádio Gaúcha, Ticiano Osório, o presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs), ⁠Daniel Rodrigues, o cineasta, historiador da arte e professor do Curso de Realização Audiovisual da Unisinos, Giordano Gio, a ⁠cineasta e diretora de comunicação do Clube de Cinema de Porto Alegre, Kelly Demo Christ, e a comunicadora do Grupo RBS, ⁠Kelly Matos, para debater se Ainda Estou Aqui merecia mais além do prêmio inédito no Oscar 2025.