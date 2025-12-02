Michelle desafia filhos de Bolsonaro e Toffoli impõe sigilo no Master | Andei Pensando | 02/12/2025

O episódio de hoje mergulha no racha dentro do bolsonarismo após a prisão de Jair Bolsonaro. Michelle Bolsonaro desafia publicamente os filhos do ex-presidente, criticando alianças políticas e abrindo uma disputa pelo espólio do movimento. A briga expõe a tensão entre ideologia e pragmatismo, revelando um bolsonarismo dividido entre fé e máquina partidária.

Na sequência, Gabriel Wainer analisa as novas revelações do caso Banco Master: indícios de envolvimento de parlamentares, bilhões em operações temerárias e um sigilo inédito imposto pelo ministro Dias Toffoli, que levanta dúvidas sobre transparência e proteção institucional.

Por fim, discutimos a tragédia na Paraíba, onde um jovem com histórico de esquizofrenia morreu após entrar na jaula de uma leoa, evidenciando o abandono da saúde mental no Brasil.