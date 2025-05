Meu INSS: como pedir RESSARCIMENTO de descontos indevidos? Especialista explica | Conversas Cruzadas

Mais de 470 mil pessoas já contestaram descontos indevidos nas pensões a aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Desde ontem, os segurados podem informar ao órgão a ilegalidade para que consigam ser ressarcidos. São pessoas que não reconheceram a cobrança de mensalidade por entidade associativa. Em Brasília, a fraude do INSS é o principal assunto. Enquanto o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, participa de uma audiência na comissão de transparência do Senado, parlamentares articulam a abertura de uma CPMI sobre o tema. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (15), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o advogado previdenciarista e presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB/RS, Tiago Kidricki, a deputada federal (Cidadania-RS), Any Ortiz, e o deputado federal (PT-RS), Elvino Bohn Gass, para debater a criação de CPMI para investigar fraude no INSS.