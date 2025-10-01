Metanol em bebidas, Congresso amplia Fundão Eleitoral e pressão por paz em Gaza | Andei Pensando | 01/10/2025

O episódio de hoje repercute a tragédia das bebidas adulteradas com metanol em São Paulo, que já deixaram cinco mortos, várias vítimas cegas e expõe a vulnerabilidade do consumidor em meio a disputas políticas entre governo federal e estadual. Gabriel Wainer também comenta a aprovação da ampliação do Fundão Eleitoral para quase R$ 5 bilhões em 2026, retirando recursos que poderiam ir para saúde, educação e infraestrutura. Traz as atualizações da guerra em Gaza, com Donald Trump pressionando o Hamas a responder ao seu plano de cessar-fogo em até quatro dias. E no quadro Militando, Gabriel analisa, com humor, as narrativas da esquerda, da direita e a sua própria opinião sobre a decisão do governo Lula de proibir o uso do Bolsa Família em apostas online.