Menina morre após inalar desodorante no DF; psicólogo comenta o caso

A morte de uma menina de oito anos após participar de um desafio no TikTok, no Distrito Federal, reacendeu um alerta que especialistas vêm fazendo, pelo menos, desde 2017: o uso das redes sociais tem ocorrido cada vez mais cedo – em uma fase da vida em que mecanismos como o controle de impulsos ainda não estão totalmente desenvolvidos. 👉 No Timeline desta quarta-feira (16), o psicólogo Renato Caminha, especialista em educação socioemocional, comentou sobre o caso e trouxe dicas de como os pais podem lidar com o excesso de telas na vida dos filhos.